Египет минимально одолел ЮАР во 2 туре Кубка африканских наций-2025 . Матч в Агадире завершился со счетом 1:0.

Пенальти Мохамеда Салаха в первом тайме оказалось решающим, так как Египет обеспечил себе выход в плей-офф КАН. В конце первого тайма Мудау сфолил против звезды Ливерпуля. После просмотра VAR судья указал на точку.

Капитан египтян сохранил спокойствие и уверенно реализовал пенальти, забив свой второй гол в турнире.

Заключительные минуты первого тайма обернулись удалением египетского защитника Хани, получившего второе предупреждение.

Играть в меньшинстве Египет мог не удержать победный результат. Ближе к концу встречи ЮАР потребовала пенальти, когда мяч на линии штрафной попал в опорную руку во время падения. После просмотра VAR арбитр оставил свое первоначальное решение без изменений.

Благодаря этой победе Египет набрал шесть очков в группе B и за тур до конца турнира обеспечил себе место в 1/8 финала. Южная Африка остается в борьбе, но теперь должна выиграть последний матч в группе, чтобы гарантировать себе выход из группы.

КАН-2025. 2 тур. Группа В

Египет - ЮАР 1:0

Гол: Салах, 45 (с пенальти)

Египет завершит групповой этап матчем против Анголы в понедельник, а Южная Африка сыграет решающее южноафриканское дерби против Зимбабве на стадионе в Марракеше. Оба матча пройдут 29 декабря.