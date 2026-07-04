Александр Сукманский

В Хьюстоне состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Канады встретится с Марокко. Хозяева турнира попытаются впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал мирового первенства.

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Канада впервые выступает в плей-офф чемпионата мира, а путевку в 1/8 финала команда Джесси Марша завоевала благодаря победе над Южной Африкой. Решающий мяч был забит на 92-й минуте. Сам наставник назвал предстоящий поединок «возможностью без давления» для своей команды.

Канадцы выиграли два из последних трех матчей в Хьюстоне, один раз сыграв вничью. В то же время все четыре поединка на турнирах против сборных из первой двадцатки рейтинга ФИФА они проиграли.

Марокко также пробилось в 1/8 финала после драматического матча. В игре против Нидерландов африканская команда сравняла счёт на 91-й минуте, после чего выиграла серию пенальти – 3:2.

После финала Кубка африканских наций марокканцы не проигрывают уже девять матчей подряд, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. Кроме того, команда прошла шесть из восьми последних матчей плей-офф крупных международных турниров.

Статистика личных встреч также на стороне Марокко. Команды встречались четыре раза: три победы одержали марокканцы, ещё один матч завершился вничью. Канада пока не обыгрывала этого соперника.

Среди статистических фактов стоит отметить, что в трех из четырех матчей на нынешнем чемпионате мира Канада нанесла не менее семи ударов в створ ворот. В то же время лишь в одном из последних семи матчей мундиаля канадцы забили больше одного мяча.

Марокко пропустило лишь два из восьми пенальти, выполненных соперниками в сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира. Также лишь один из шести матчей команды в плей-офф мундиаля завершился с тремя или более голами.

Главной надеждой Канады станет Стивен Эуштакиу, который принес своей команде победу над Южной Африкой. Все три его последних гола за национальную сборную были забиты после 65-й минуты.

В составе Марокко стоит отметить Ашрафа Хакими, который может провести свой 15-й матч на чемпионатах мира и стать первым африканским футболистом, достигшим этой отметки. В семи последних матчах за сборную он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

У Канады из-за травмы недоступен ИсмаэльКоне, тогда как Альфонсо Дэвис может впервые на этом турнире выйти в стартовом составе. У Марокко под вопросом участие защитника Шади Риады, который получил повреждение в предыдущем матче.

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