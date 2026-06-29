Сборная Канады вырвала победу над ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Канада празднует исторический успех
около 2 часов назадПодписаться в
Плей-офф чемпионата мира-2026 стартовал настоящей драмой. В матче 1/16 финала в американском Инглвуде сборная Канады вырвала победу над Южной Африкой лишь в компенсированное время – 1:0.
Канадцы с первых минут захватили инициативу и создали немало опасных моментов, но на их пути стеной стоял вратарь ЮАР Уильямс. На 21-й минуте он остановил удар Корнелиуса с нескольких метров, а перед перерывом совершил еще несколько фантастических сейвов после попыток Бомбито и Бьюкенена.
Южная Африка отвечала острыми контратаками. Опасность создавали Мокоена, Макгопа и Апполлис, однако канадский голкипер также действовал безупречно.
После перерыва сценарий не изменился: Канада давила, Уильямс продолжал творить чудеса в воротах, а матч неумолимо приближался к дополнительному времени. Но на 90+2-й минуте наступил решающий момент. Стивен Эустакьо принял мяч за пределами штрафной площади и нанес безукоризненно точный удар с более чем 20 метров. Даже феноменальный Уильямс оказался бессилен. Гол на последних секундах принес Канаде заслуженный выход в 1/8 финала, где она сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко.
Чемпионат мира-2026, 1/16 финала
ЮАР – Канада – 0:1
Гол: Эустакьо, 90+2.