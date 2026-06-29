Павел Василенко

Плей-офф чемпионата мира-2026 стартовал настоящей драмой. В матче 1/16 финала в американском Инглвуде сборная Канады вырвала победу над Южной Африкой лишь в компенсированное время – 1:0.

Канадцы с первых минут захватили инициативу и создали немало опасных моментов, но на их пути стеной стоял вратарь ЮАР Уильямс. На 21-й минуте он остановил удар Корнелиуса с нескольких метров, а перед перерывом совершил еще несколько фантастических сейвов после попыток Бомбито и Бьюкенена.

Южная Африка отвечала острыми контратаками. Опасность создавали Мокоена, Макгопа и Апполлис, однако канадский голкипер также действовал безупречно.

После перерыва сценарий не изменился: Канада давила, Уильямс продолжал творить чудеса в воротах, а матч неумолимо приближался к дополнительному времени. Но на 90+2-й минуте наступил решающий момент. Стивен Эустакьо принял мяч за пределами штрафной площади и нанес безукоризненно точный удар с более чем 20 метров. Даже феноменальный Уильямс оказался бессилен. Гол на последних секундах принес Канаде заслуженный выход в 1/8 финала, где она сыграет с победителем пары Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

ЮАР – Канада – 0:1

Гол: Эустакьо, 90+2.