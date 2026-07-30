Капитан Полесья Руслан Бабенко в эфире MEGOGO после поражения в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (1:2) высказался по поводу вылета команды из еврокубков.

Я вам ничего нового не скажу. Сильная команда, но мы были сильнее. Но у нас чего-то не хватает на 100%. Это какой-то менталитет, наш менталитет. Допустили досадные ошибки, играли сковано, не смогли как-то... Казалось бы, все получалось, а в третьей зоне не смогли найти последнее решение, приняли неправильное решение. И все, я ничего нового вам не скажу.

Мне кажется, в первом тайме все видели. Они были настроены агрессивнее, что-то проанализировали, но у нас все получалось, и получалось неплохо. Очень неплохо выходили из обороны, доходили до третьей зоны, но на завершающей стадии не смогли, мы плохо это использовали.

Можно сказать, не хватило психологии, менталитета. Очень досадные ошибки делаем в обороне. Пустота внутри. Мне очень жаль. Мы целый год много работали. Мы были уверены, что можем, и мы это показывали, что можем пройти их. И все вроде бы получалось хорошо, и красная карточка, но потом снова не смогли найти себя.

100%, это опыт. Надо переключаться. Жизнь на этом не заканчивается. Уже через 3 дня у нас первый тур чемпионата. В следующем сезоне будем стараться начинать путь в еврокубках не с Лиги конференций, а выше. Возможно, с Лиги Европы или Лиги чемпионов. Посмотрим. Будем работать над этим весь год, чтобы порадовать болельщиков. Все же в следующем году Полесье должно играть в группе еврокубков.