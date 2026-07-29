Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк рассказал о главном перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Противостояние с ПАОК в Юношеской лиге УЕФА Запомнилось тем, что это была хорошо организованная команда. Несмотря на то, что мы в Киеве победили со счетом 3:0, здесь пропустили в первом тайме два мяча. Но выровняли игру. Запомнилась также атмосфера. К сожалению, в конце игры, как и в нашем матче с ПАОК в Люблине, здесь было неприятно ощущать давление трибун.

В голову летели бутылки, зажигалки – все подряд. Также были проявления агрессии со стороны игроков ПАОК, болельщиков. Мы не могли покинуть стадион в течение двух часов. Это запомнилось, поэтому мы и завтра ожидаем такую атмосферу.

Конечно, Константелиас один из ключевых игроков в составе ПАОК. Соперники на таком уровне хорошо пользуются нашими ошибками, что и сделал ПАОК. Команда использует эти моменты – они быстро переходят из обороны в атаку, игроки хорошо располагаются. Но мы сделали выводы. Считаю, что это нам поможет в завтрашнем матче.

Первое, что мы на себе ощутили – это качество игроков, которые хорошо использовали наши ошибки. То, что мы планировали – не дать сопернику пространства, в то же время используя свои моменты – сработало. Но ошибки, которых мы допустили в переходных фазах, сыграли ключевую роль в этом матче. Мы забили первыми, но допустили досадную ошибку, которой соперник воспользовался, и команда немного морально и психологически «просела».

Потом пропустили второй мяч, но в перерыве поговорили с ребятами, выровняли игру во втором тайме, владели преимуществом, могли забить, но, к сожалению, допустили техническую ошибку и пропустили в третий раз. Но наша команда проявила характер, забила второй мяч, могла забивать и третий. Считаю, что завтра нас ждет интересный матч. Позади только первый тайм. Нет ничего невозможного. Игра все покажет.