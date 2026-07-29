Сергей Разумовский

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций Полесье потерпело поражение от Копенгагена. Поединок в столице Дании завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После результативной ничьей 3:3 в первой встрече житомирянам для прохода дальше нужно было побеждать или играть вничью и искать свою удачу в дополнительное время. Однако Копенгаген сумел воспользоваться ошибками украинской команды и завоевать путевку в следующий раунд.

Ключевой эпизод матча произошел в середине первого тайма. Из-за повреждения Эдуарда Сарапия место в стартовом составе Полесья в экстренном порядке занял Гиорги Майсурадзе. Именно он нарушил правила в собственной штрафной, совершив просто нелепый подкат против Роберта. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Эльюнусси уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, перехитрив Бущана.

После пропущенного гола команда Руслана Ротаня не опустила руки и постепенно перехватила инициативу. Полесье больше контролировало мяч, активно двигалось вперед и нанесло более 20 ударов по воротам соперника. Однако количество попыток не переросло в качество: житомирянам долго не удавалось создать по-настоящему опасный момент и заставить вратаря Копенгагена сделать сложный сейв.

Ситуация для датской команды осложнилась в начале второго тайма. Судзуки совершил «фол последней надежды» против Игоря Краснопира и получил красную карточку. Копенгаген остался в меньшинстве, а Полесье получило численное преимущество и дополнительные возможности для того, чтобы изменить ход встречи.

Тем не менее, украинская команда не успела воспользоваться преимуществом в одного футболиста. Вместо этого хозяева довольно быстро забили второй раз. Важную роль в этом эпизоде сыграл Брагару, который допустил сразу две ошибки. Сначала он отдал мяч сопернику, а в завершающей фазе атаки проиграл борьбу Мадсену. Датскому футболисту оставалось только сделать передачу на Роберта, который оказался перед пустыми воротами и без проблем удвоил преимущество своей команды.

Бразильский нападающий стал одним из главных героев поединка. Роберт не только заработал пенальти, после которого Копенгаген открыл счет, но и отметился важным голом в меньшинстве, фактически приблизив свою команду к победе в противостоянии.

В заключительной части матча Полесье организовало финальный штурм. Руслан Ротань выпустил на поле дополнительных атакующих футболистов, а житомиряне играли с тремя центральными нападающими. Команда создала давление у ворот соперника и смогла сократить отставание лишь на последней минуте основного времени.

Единственный мяч Полесья забил Гайдучик, который появился на поле после замены. Однако времени на то, чтобы сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, украинцам не хватило.

По сумме двух матчей Копенгаген проходит в третий квалификационный раундКонференционная лига. Следующим соперником датской команды станет победитель противостояния между Дебреценом и Пюником.

Полесье же завершает еврокубковую кампанию после первого для себя раунда квалификации. Несмотря на результативные матчи и значительное количество ударов в ответной игре, житомирянам не удалось преодолеть датский барьер.

Квалификация Конференционной лиги. Второй раунд, ответный матч

Копенгаген – Полесье 2:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдуцик, 90+3

Копенгаген: Котарски, Крал, Беймо, Судзуки, Лопес, Глем (Гарананга 53), Делэйни (Мелинг 77), Эльюнусси, Мадсен, Роберт (Ларссон 88), Корнелиус

Полесье: Бущан, Майсурадзе (Велетень 74), Чоботенко, Крушинский, Михайличенко, Андриевский (Эмерллаху 57), Бабенко (Филипов 69), Федор (Гайдуцик 69), Леандру Андраде, Краснопир, Назаренко (Брагару 57)

Предупреждения: Делэйни – Назаренко

Удаления: Судзуки, 46

Видео: MEGOGO