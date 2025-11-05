Карабах шокировал Челси в Лиге чемпионов! Азербайджанцы отобрали очки у английского гранда
Сенсация в Баку
37 минут назад
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов азербайджанский Карабах отобрал очки у лондонского Челси, сыграв вничью – 2:2.
Лондонцы начали мощно. Уже на 16-й минуте Эстеван открыл счет.
Хозяева ответили еще острее: на 29-й минуте Камило Дуран попал в штангу, а мяч, отскочив, залетел в ворота после касания Леандро Андраде. Вскоре Карабах повел в счете – Марко Янкович реализовал пенальти.
После перерыва Челси смог сравнять счет – Алехандро Гарначо мощным ударом отправил мяч под перекладину. В конце встречи синие создали несколько моментов для победы, однако хозяева героически удержали ничью.
После четырех туров обе команды имеют по семь очков, сохраняя отличные шансы на выход в плей-офф.
Карабах в пятом туре ЛЧ поборется против Наполи на выезде, а лондонцы сыграют дома против Барселоны.
Лига чемпионов, 4-й тур
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2
Голы: Леандро Андраде, 29, Янкович, 39 (пен) – Эстеван, 16, Гарначо, 53.