Сергей Разумовский

Правый защитник Александр Караваев и левый вингер Глейкер Мендоза впервые сыграли за Шахтер в официальном матче. Оба футболиста приняли участие в матче первого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки.

Донецкая команда уверенно одолела соперника со счетом 5:1. Мендоза начал встречу в стартовом составе и провел на поле 68 минут. Для 20-летнего вингера это был первый официальный матч в футболке Шахтера.

Караваев начал поединок на скамейке запасных. Новичок донецкого клуба вышел на поле на 84-й минуте и успел дебютировать в официальной встрече еще до окончания матча.

Шахтер приобрел Мендозу у Кривбаса в конце мая. За переход левого вингера донецкий клуб заплатил три миллиона евро. Футболист рассматривается как один из вариантов для усиления фланга атаки команды.

Александр Караваев присоединился к Шахтеру в июне на правах свободного агента. Для защитника этот трансфер стал возвращением в клуб, воспитанником которого он является. Караваев находился в структуре Шахтера до 2017 года, однако за этот период не провел ни одного матча за первую команду донецкого клуба.