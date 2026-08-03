Черкасский клуб имел больше игровой практики: перед стартом Премьер-лиги ЛНЗ провел два матча против Гента в квалификации Лиги конференций. Обе встречи завершились с счетом 0:0, но в серии пенальти украинцы уступили бельгийцам.

Во Львове команда Виталия Пономарева сразу захватила инициативу, контролировала мяч и превосходила в центре поля. Из-за активного прессинга гостей Буковина не могла развернуть обычные комбинационные атаки и в основном оборонялась. ЛНЗ регулярно бил по воротам, однако ударам не хватало точности.

После перерыва черкасчане продолжили давление. Лучший момент упустил Кузик, чей удар головой приняла на себя стойка. Позже Ассинор не попал в цель после подачи Пасича. В то же время в конце матча Буковина могла неожиданно вырвать победу, но Войтиховский после навеса Задераки пробил головой мимо ворот.

В итоге команды заработали по одному очку, а ЛНЗ в третий раз подряд завершил матч с счетом 0:0.