Шахтер сразу начал активно действовать у чужой штрафной площади. За первые полчаса встречи команда нанесла десять ударов по воротам, а ее владение мячом достигало 85 процентов. Постоянное давление в конечном итоге принесло результат. Алиссон открыл счет, хотя и сделал это в нетипичной для себя манере. Футболист воспользовался удобным моментом и ударом головой с острого угла перекинул вратаря Кудровки.

В конце первого тайма Кудровке удалось неожиданно сравнять счет. После остроумного паса Фримпонга и неуверенной игры защитников Думанюк получил возможность пробить по воротам. Его удар от штанги оказался точным, а Ризник не смог спасти команду.

После перерыва Шахтер добавил в скорости и еще больше обострил игру. «Горняки» не позволили сопернику развить успех и довольно быстро вернули контроль над ходом матча. Главным героем второго тайма стал Кауан Элиас, который трижды поразил ворота Кудровки и оформил хет-трик. Еще один гол на счету Луки Мейреллиша.

Таким образом, после перерыва Шахтер полностью переиграл соперника и довел матч до разгромной победы. Кудровка не смогла удержать равный счет, а после финального свистка покинула поле с большим отставанием.

Шахтер начал чемпионат с трех очков и после первого тура возглавил турнирную таблицу. Кудровка, соответственно, оказалась на последней позиции. Именно такого распределения мест между командами многие аналитики ожидали не только после стартового тура, но и по итогам всего чемпионата.