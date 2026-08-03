Только разозлили зверя. Шахтер начал сезон, разгромив Кудровку. Видео
Соперник «горняков» сенсационно сравнял счет, но лучше бы этого не делал...
В первом туре украинской Премьер-лиги Шахтер одержал убедительную победу над Кудровкой. Матч прошел во Львове, где «горняки» с первых минут захватили инициативу и заставили соперника сосредоточиться на игре в обороне.
Шахтер сразу начал активно действовать у чужой штрафной площади. За первые полчаса встречи команда нанесла десять ударов по воротам, а ее владение мячом достигало 85 процентов. Постоянное давление в конечном итоге принесло результат. Алиссон открыл счет, хотя и сделал это в нетипичной для себя манере. Футболист воспользовался удобным моментом и ударом головой с острого угла перекинул вратаря Кудровки.
В конце первого тайма Кудровке удалось неожиданно сравнять счет. После остроумного паса Фримпонга и неуверенной игры защитников Думанюк получил возможность пробить по воротам. Его удар от штанги оказался точным, а Ризник не смог спасти команду.
После перерыва Шахтер добавил в скорости и еще больше обострил игру. «Горняки» не позволили сопернику развить успех и довольно быстро вернули контроль над ходом матча. Главным героем второго тайма стал Кауан Элиас, который трижды поразил ворота Кудровки и оформил хет-трик. Еще один гол на счету Луки Мейреллиша.
Таким образом, после перерыва Шахтер полностью переиграл соперника и довел матч до разгромной победы. Кудровка не смогла удержать равный счет, а после финального свистка покинула поле с большим отставанием.
Шахтер начал чемпионат с трех очков и после первого тура возглавил турнирную таблицу. Кудровка, соответственно, оказалась на последней позиции. Именно такого распределения мест между командами многие аналитики ожидали не только после стартового тура, но и по итогам всего чемпионата.
УПЛ, первый тур
Шахтер – Кудровка 5:1
Голы: Алиссон, 32, Кауан Элиас, 55, 72, 90+2, Мейреллиш, 80 – Думанюк, 42
Шахтер: Ризник, Винисиус Тобиас (Караваев, 85), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68), Педриньо (Мейреллиш, 70), Алисон, Кауан Элиас, Мендоза (Невертон, 69).
Кудровка: Яшков, Пасич, Сердюк, Семенов, Векляк (Верлей, 77), Мельничук, Думанюк (Адеое, 77), Смирный (Макоссо, 63), Свитюха (Бычек, 63), Овусу, Беляев.
Предупреждения: Мендоза 64 – Думанюк 53, Бычек 74.