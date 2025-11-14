Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал в эфире MEGOGO разгромное поражение в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4).

Неприятно проигрывать с таким счетом. Первый тайм сыграли на ноль, хорошо действовали в обороне, местами хорошо выбегали. Но с такой топовой командой играть очень сложно. Особенно, когда теряешь мяч на чужой половине поля. У них очень быстрые игроки. Когда не назначили спорный пенальти в их ворота и назначили в наши, это нас надломило.

Когда пропускаешь гол, понимаешь, что с такой командой очень сложно отыграться, но мы пытались идти вперед. Нужно было сыграть идеально, не терять мячи, ведь такие команды сразу наказывают контратаками.

Мы понимали, что Франции нельзя давать пространство и делали это в первом тайме, во втором у соперника уже появились зоны. Сейчас главное хорошо восстановиться и подготовиться к решающей, финальной игре.