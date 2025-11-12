Футболист Динамо и защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду и отметил, что теперь является самым старшим игроком в составе.

«Самый старший в команде? Но всё равно - позитивные ощущения. Ты понимаешь, что уровень сейчас очень высокий, сборная подняла высокую планку за последние, наверное, пять лет. Много игроков на высоком уровне, и чтобы попасть сюда, нужно уже многого достичь как на футбольном поле, каких-то совершений, так и попасть в сильнейшие лиги, потому что конкурировать будет всё сложнее и сложнее.

Если посмотреть, то у нас и подрастающее поколение, кому там 15, 16, 17 лет, очень многие в Европе играют, они также через 3-4 года уже будут заявлять о себе, и это ещё добавит конкуренции.

Поэтому я считаю, что даже сейчас в 33 года - самый опытный, но не считаю, что это такой возраст, который там говорят «заканчивать», или ещё что-то. Наоборот, например, взять ту же Италию с Малиновским, если пообщаться. Этот возраст для Италии - только самый расцвет. Эта страна, этот чемпионат и славятся тем, что там много возрастных игроков играют и на очень приличном уровне», - сказал Караваев для Взборная.