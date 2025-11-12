Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, какое давление испытывают он и его подопечные во время сложного отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Обсуждение сборной Украины в прессе? Вы знаете, я не помню тренера сборной Украины, которого бы не критиковали. Это всегда так – у каждого болельщика и журналиста есть своё видение. Я сконцентрирован на работе. Не нужно смотреть на положительные или отрицательные отзывы, а нужно работать. Мы знаем, как мы должны играть», – сказал Ребров на пресс-конференции.

Матч между сборными Украины и Франции пройдет 13 ноября в 21:45 по киевскому времени на стадионе Парк де Пренс в Париже.

На данный момент украинская команда занимает вторую строчку в группе D, имея в активе семь очков после четырех встреч.