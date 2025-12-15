Караваев: «Ярмоленко – легенда украинского футбола, мы были уверены, что у него будет момент»
Вингер Динамо забил свой 116-й мяч в чемпионатах Украины
около 2 часов назад
Защитник Динамо Александр Караваев после матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0) высказался о 116-м голе Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Андрей - это легенда украинского футбола. Ты знаешь, что когда такой футболист выходит на поле даже на 5–10 минут, то он все равно может многое сделать. Он забил гол и был близок к голевой передаче.
Это футболист, который видит поле, знает и понимает, что делать. Когда мы уже сидели на скамейке запасных, то были уверены, что у него будет момент, и ему останется его реализовать.
Все перипетии вокруг матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Динамо – Верес на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
Поделиться