Защитник Динамо Александр Караваев после матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0) высказался о 116-м голе Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Андрей - это легенда украинского футбола. Ты знаешь, что когда такой футболист выходит на поле даже на 5–10 минут, то он все равно может многое сделать. Он забил гол и был близок к голевой передаче.

Это футболист, который видит поле, знает и понимает, что делать. Когда мы уже сидели на скамейке запасных, то были уверены, что у него будет момент, и ему останется его реализовать.