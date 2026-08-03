Сергей Разумовский

Завершились все матчи второго тура украинской Первой лиги. В восьми поединках команды забили 27 голов. Центральным событием тура стал результативный матч между ЮКСА и Александрией, в котором соперники обменялись четырьмя забитыми мячами.

Виктория стала единственной командой, которая после двух туров имеет стопроцентный результат. Сумский клуб одержал две победы и единолично возглавил турнирную таблицу.

Пятница, 31 июля

ЮКСА на собственном поле принимала Александрию, которую перед стартом сезона называли одним из главных претендентов на повышение в классе. Команды провели чрезвычайно насыщенный матч и забили по четыре гола.

Хозяева открыли счет на 35-й минуте. Парагвай уверенно реализовал пенальти и вывел ЮКСА вперед. Еще до перерыва Александрия ответила своим одиннадцатиметровым. Третьяков на 40-й минуте восстановил равновесие.

В начале второго тайма гости перехватили инициативу. На 48-й минуте Третьяков оформил дубль и вывел Александрию вперед. Однако ЮКСА не растерялась и продолжила активно действовать в атаке.

На 56-й минуте Шершень сравнял счет, а вскоре Парагвай снова вывел хозяев вперед. Нападающий отличился на 77-й минуте, а через семь минут реализовал еще один пенальти и оформил хет-трик. Александрия не смирилась с поражением. На 89-й минуте Кузьмин забил четвертый мяч своей команды и установил окончательный счет – 4:4.

Агробизнес на своем поле одержал победу над Фениксом-Мариуполем. Хозяева дважды поразили ворота соперника и не позволили гостям ответить хотя бы одним голом.

Счет был открыт на 35-й минуте. Ризник реализовал пенальти и помог Агробизнесу уйти на перерыв с минимальным преимуществом. После отдыха команда продолжила контролировать ход встречи. На 62-й минуте Козак удвоил преимущество хозяев и фактически снял вопрос о победителе.

Первая лига, второй тур

ЮКСА – Александрия 4:4

Голы: Парагвай, 35 (пен.), 77, 84 (пен.), Шершень, 56 – Третьяков, 40 (пен.), 48, Дихтягук, 64, Кузьмин, 89

Агробизнес – Феникс-Мариуполь 2:0

Голы: Ризник, 35 (пен.), Козак, 62

Суббота, 1 августа

Чернигов дома сыграл вничью с Куликов-Белкой – 1:1. Хозяева, которые в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Украины, считались фаворитами. На пятой минуте Патуляк не реализовал пенальти, а уже на десятой Безгубченко открыл счет. После перерыва Куликов-Белка усилила давление и на 74-й минуте благодаря голу Мальского сравняла счет. Команды имели возможности вырвать победу, но больше не забивали.

Металлист победил Пробий – 3:1. Приходько реализовал пенальти на 27-й минуте, а Вернаттус отличился на 32-й и 37-й, оформив дубль. Впереди …перервою Гірний также забил с пенальти и сократил отставание. Во втором тайме Пробой не развил успех, а на 84-й минуте остался в меньшинстве после удаления Гирного.

Полтава и тернопольская Нива сыграли 1:1. Борячук вывел гостей вперед на девятой минуте, а Сад на 50-й восстановил равновесие. Счет больше не изменился. Для Нивы это второй подряд матч против бывшего представителя УПЛ без поражения. Тернополяне играют на выезде из-за работ на домашнем стадионе.

Первая лига, второй тур

Чернигов – Куликов-Билка 1:1

Голы: Безгубченко, 10 – Мальский, 74

Металлист – Пробой 3:1

Голы: Приходько, 27 (пен.), Вернаттус, 32, 37 – Гірний, 45 (пен.)

Удаление: Гірний, 84

Полтава – Нива Тернополь 1:1

Голы: Сад, 50 – Борячук, 9

Воскресенье, 2 августа

Виктория на своем поле одолела дубль Колоса со счетом 2:0. Поединок в Сумах прерывался из-за воздушной тревоги, что повлияло на время его завершения.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. Виктория действовала активнее после перерыва и сумела воспользоваться своими шансами.

На 48-й минуте Максим Бойко забил первый гол в матче. Еще через 12 минут хозяева получили право на пенальти, который уверенно реализовал Хамелюк.

Виктория удержала преимущество и одержала вторую победу подряд. Сумская команда стала единственным участником Первой лиги, который после двух туров не потерял очков.

Локомотив проводил второй тур на выезде против Прикарпатье-Благо. Команды устроили результативное противостояние, в котором несколько раз менялся лидер.

Хозяева открыли счет на девятой минуте. Ростислав Русин воспользовался моментом и вывел Прикарпатье-Благо вперед. Киевский клуб ответил очень быстро. На 12-й минуте Савчук забил гол и вернул матчу равновесие.

На 21-й минуте Локомотив уже был впереди. Бывший футболист Динамо Мякушко поразил ворота и вывел киевлян вперед. Однако еще до перерыва хозяева снова сравняли счет. На 37-й минуте Цюцюра забил второй гол Прикарпатье-Благо и установил окончательный результат – 2:2.

Первая лига, второй тур

Виктория – Колос-2 2:0

Голы: Максим Бойко, 48, Хамелюк, 60 (пен.)

Прикарпатье-Благо – Локомотив 2:2

Голы: Ростислав Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21

Понедельник, 3 августа

Ингулец на собственном поле победил Полесье-2 со счетом 2:1. Для команды Василия Кобина это была первая победа в новомв сезоне, тогда как житомирский клуб потерпел дебютное поражение. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте. Александр Евтушенко нанес точный удар и вывел Ингулец вперед.

Полесье-2 не позволило сопернику сохранить преимущество до перерыва. На 45-й минуте Алексей Авраменко восстановил равновесие, завершив атаку своей команды точным ударом.

Во втором тайме обе команды имели возможности забить. Лучший шанс выйти вперед гости получили на 84-й минуте, когда заработали пенальти. Однако Ярослав Караман не смог переиграть вратаря и попал в перекладину.

Ингулец воспользовался этим эпизодом и вырвал победу уже в добавленное время. На 90+4-й минуте Дмитрий Безклейный, который перед этим вышел на замену, забил решающий мяч и принес хозяевам три очка.

Первая лига, второй тур

Ингулец – Полесье-2 2:1

Голы: Евтушенко, 3, Безклейный, 90+4 – Авраменко, 45

Турнирная таблица

После завершения второго тура турнирную таблицу единолично возглавляет Виктория. Сумская команда одержала две победы на старте чемпионата и имеет шесть очков. По четыре очка набрали Полтава, Ингулец и Куликов-Белка. Они расположились в верхней части таблицы, не потерпев поражений в первых двух турах.

Одним из главных сюрпризов старта сезона остается седьмая позиция Александрии. Команду считали одним из фаворитов Первой лиги, но в первых двух матчах она не смогла победить. В то же время Александрия еще не проигрывала – в ее активе две ничьи. Последнюю строчку занимает Феникс-Мариуполь. Команда проиграла оба матча и пока не набрала ни одного очка.