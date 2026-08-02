Усик рассказал, считает ли он себя лучшим боксером в тяжелом весе
Украинец признался, что всегда старается видеть себя в роли аутсайдера
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим боксером хевивейта на данный момент. Слова приводит The Ring.
Возможно, не знаю. Себя я всегда вижу в роли аутсайдера. Но чувствую себя хорошо и продолжаю тренироваться, развивать свою боксерскую карьеру.
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