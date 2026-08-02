Эпицентр разгромил Оболонь, Сифуетнес реализовал два пенальти
Команда Сергея Нагорняка завоевала три очка
Фото - ФК Эпицентр
В матче первого тура Украинской Премьер-лиги Эпицентр на своем поле принимал киевскую Оболонь. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
Отметим, что Эпицентр впервые в УПЛ провел матч на родном стадионе в Каменце-Подольском.
Основные события встречи произошли во втором тайме. На 58-й минуте Сифуентес реализовал пенальти. Через десять минут преимущество удвоил Николай Миронюк, а на 78-й минуте Сифуентес оформил дубль, снова реализовав пенальти.
УПЛ, 1-й тур
Эпицентр – Оболонь – 3:0
Голы: Сифуентес, 58 (пенальти), 78 (пенальти), Миронюк, 67.