В субботу на стадионе «Украина» во Львове состоится один из ключевых матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги – местные Карпаты встретятся с киевским Динамо. Обе команды имеют свои проблемы на старте сезона, поэтому противостояние обещает быть напряженным.

Киевское Динамо начинает новую эру вместе с титульным партнером – GGBET. Их объединяет общее видение хорошей игры: мастерство, эмоции фанатов и любовь к матчам футбола. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Карпаты

Для подопечных Владислава Лупашко начало чемпионата оказалось непростым. Львовяне долго оставались без побед и даже оказались среди аутсайдеров. Лишь успех против Оболони позволил Карпатам завоевать первые три очка в УПЛ. В то же время оборона остается слабым звеном – девять пропущенных мячей в шести турах.

В игре против Динамо хозяевам придется действовать осторожно, надеясь на быстрые контратаки. Любая ошибка в защите может дорого стоить.

Динамо

Команда Александра Шовковского также не может похвастаться стабильностью. Динамо дважды подряд упустило победу на последних минутах – против Оболони и Александрии. Это сигнализирует о проблемах с концентрацией и психологической устойчивостью.

Впереди киевлян ожидает плотный график с матчами в еврокубках и Кубке Украины, а также классическое противостояние с Шахтером. Игра во Львове может стать шансом перезагрузиться, но и серьезным тестом на выносливость.

Возможные составы

Карпаты: Домчак – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько – Бруніньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Витор

Динамо: Нещерет – Караваев, Беловар, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Герреро

Интересные факты

Карпаты не побеждают Динамо уже более 10 лет.

В двух последних матчах киевляне упускали победу на последних минутах.

В 4 из 6 туров Карпаты пропускали как минимум два мяча.

Матч Динамо и Карпат уже скоро. А значит, время выбрать свою линию! В этом противостоянии эксперты GGBET отдают предпочтение киевлянам с коэффициентом 1.71. А победу Карпат оценивают в 4.68. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ (ПРИНЦИПАМ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.