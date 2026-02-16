Карпаты могут подписать украинского полузащитника, который выступал в Шотландии
Журналист сообщил подробности
около 1 часа назад
Карпаты рассматривают украинского полузащитника Максима Кучерявого, который ранее выступал в Шотландии. Об этом рассказал журналист Владимир Зверов в эфире ютуб-канала «ПРОФУТБОЛ Digital».
«Есть информация, что в закрытом контрольном матче Карпаты просматривали еще одного полузащитника Максима Кучерявого. Имя известно украинским болельщикам, хотя этот парень в Украине никогда не играл. Что касается Карпат, то видите, не знаю, друзья или не друзья, но был такой момент просмотра этого полузащитника в матче на сборах».
23-летний Кучерявый является воспитанником киевской ДЮСШ-15, а в Шотландии выступал за Сент-Джонстон, Бречин Сити, Келти Хартс и Фалкирк.
С июля 2025 года хавбек стал свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.
