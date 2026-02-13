Павел Василенко

Карпаты близки к подписанию контракта с бразильским хавбеком Эрики, который начинал эту кампанию в качестве игрока армянского Вана. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Игрок уже прибыл в расположение львовской команды на сборах в Испании. Ожидается, что клуб официально объявит о сделке в ближайшие дни.

В текущем сезоне 20-летний Эрики забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 225 тысяч евро.

Карпаты в настоящее время занимают девятое место в чемпионате с 19 очками в 16 встречах. 22 февраля львовская команда на выезде сыграет с донецким Шахтером.