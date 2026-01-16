Павел Василенко

Карпаты объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию с шеф-скаутом Глебом Корниенко, который работал в структуре львовского клуба с начала 2024 года.

«ФК Карпаты благодарит Глеба за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в скаутинге, спортивном консалтинге и менеджменте», – говорится в сообщении.

Карпаты ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков за 16 матчей.

В декабре 2025 года на посту главного тренера команды Владислава Лупашко заменил Фран Фернандес.