Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с шеф-скаутом клуба
Карпаты объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию с шеф-скаутом Глебом Корниенко, который работал в структуре львовского клуба с начала 2024 года.
«ФК Карпаты благодарит Глеба за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в скаутинге, спортивном консалтинге и менеджменте», – говорится в сообщении.
Карпаты ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков за 16 матчей.
В декабре 2025 года на посту главного тренера команды Владислава Лупашко заменил Фран Фернандес.
