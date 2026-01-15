Миграция игроков между составами львовских Руха и Карпат продолжается. На этот раз Карпаты объявили о подписании бразильского опорного полузащитника Эдсона Фернандо.

27-летний футболист присоединился к жёлто-чёрным ещё в конце 2022 года, но за это время он также имел годичный опыт аренды в мексиканском Хуаресе.

В первой половине этого сезона Эдсон провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей, проявив себя как ключевой игрок команды под руководством Ивана Федика. Сроки нового контракта и условия трансфера пока что не раскрываются.

Ранее Карпаты продлили контракты с голкипером и хавбеком.