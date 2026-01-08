Павел Василенко

Карпаты официально сообщили о кадровом усилении. Новичком зелено-белых стал центральный защитник Виталий Холод, который до этого выступал в составе другого представителя Львова в элите — Руха.

Карпаты подписали с 21-летним защитником контракт сроком на три с половиной года — до 30 июня 2029 года.

Всего в составе Руха Холод сыграл в 71 матче, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

На данный момент Карпаты занимают девятое место в чемпионате, имея в активе 19 очков после 16 матчей.