Павел Василенко

Карпаты официально объявили о переходе защитника Диего Паласиоса. Контракт заключен на условиях аренды на сезон 2025/26 с правом выкупа, сообщает пресс-служба львовского клуба.

26-летний эквадорский защитник начал заниматься футболом в клубах Норте Америка, Аукас и Депортиво Асогес, позже играл за них на профессиональном уровне. Летом 2018 года впервые уехал за пределы Эквадора – в аренду в нидерландский Виллем II.

Через год Паласиос подписал контракт с Лос-Анджелесом. В начале 2024-го стал игроком Коринтианса, с которым выиграл Лигу Паулиста.

В составе сборной Эквадора U-20 завоевал бронзу Чемпионата мира. В 19 лет дебютировал за национальную команду Эквадора, играл на Копа Америка и был в заявке сборной ЧМ-2022.