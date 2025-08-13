Сергей Стаднюк

Определены лучшие игрок и тренер второго тура УПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Среди наставников были отмечены заслуги Владислава Лупашко (Карпаты). Среди футболистов – вингера Кривбасса Глейкера Мендозу.

Львовяне во втором туре сенсационно отобрали очки у Шахтера (1:0). Мендоза отметился голом и ассистом в матче с Металлистом 1925 (2:0).

Также была определена символическая сборная тура

🧤 Вратарь

О. Кемкин (Кривбас) — уверенно действовал в воротах, сделав несколько ключевых сейвов, которые помогли сохранить команде «сухой» матч против Металлиста 1925.

🛡 Защитники

К. Вивчаренко (Динамо) — контролировал свой фланг в игре с Рухом (5:1), часто обыгрывал соперников в дриблинге и отдавал обостряющие передачи. Одна из них привела к автоголу Холода, другая – стала ассистом на Буяльского.

Т. Михавко (Динамо) — чрезвычайно надежно закрыл зону центральной защиты, эффективно играл в отборе и подключался к атакам, открыв счет.

О. Веременко (Полтава) — проявил надежность и не позволил Вересу отыграться после своего гола и избежать сенсации (1:0).

С. Суханов (Оболонь) — играл на высоком уровне по всему полю: и в обороне мог выручить, и в атаке создавал угрозы. Оформил фантастический мяч в ворота Полесья (1:0).

🧠 Полузащитники

В. Буяльский (Динамо) — контроль мяча, индивидуальные проходы, открывания и в целом ключевой в центре поля. Забил мяч, который снял все вопросы о победителе.

Р. Саленко (Заря) — сильные агрессивные действия, дриблинг, создание моментов — давал фору соперникам в центре. Оформил дебютный гол в УПЛ в матче против Кудривки (2:1).

М. Яшари (ЛНЗ) — точные передачи, создание угроз в чужой штрафной, стал одним из движителей атаки. Забил победный мяч в ворота Эпицентра (1:0).

🎯 Нападающие

Мендоза (Кривбас) — звезда матча, активно прорывал оборону соперников, постоянно обострял игру. Оформил гол и ассист.

Алиссон (Шахтер) — мощная, стремительная игра впереди, создавал угрозы у ворот Карпат и забил, казалось бы, победный мяч.

И. Краснопир (Карпаты) — его активность постоянно держала оборону Шахтера в напряжении, которая не выдержала на последних минутах.