Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча второго тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) вспомнил, как в качестве футболиста Галатасарая играл 1:1 на стадионе Украина и вылетал из Лиги Европы. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Футбол вообще в какой-то степени состоит из таких историй, из таких дежавю, и это, безусловно, очень здорово. Иногда вы должны уважать свои поражения, свои неудачи – это тоже часть футбола, и это свидетельствует о определенной силе вас как команды, как личности.

А что касается атмосферы на стадионе, то она действительно была невероятной, и я рад переживать такие моменты. К сожалению, в плане именно спортивной борьбы, то сегодня я и моя команда расстроены, но я рад, что болельщики сумели подарить великолепную атмосферу, много эмоций, драйва. Поэтому, как я подчеркнул, мы уважаем эту нашу неудачу, но также уважаем то, что сумел показать соперник, то, как себя зарекомендовали фанаты на трибунах, и в целом эту атмосферу футбольного праздника.

Прежде всего, если сравнивать команду «Карпаты» тогда и сейчас, не могу так сказать, ведь прошло всё же много времени, но я уверен, что сходства проглядываются во многих аспектах – как футбольных, так и околофутбольных. В чем вы правы: что тогдашнее, что это противостояние можно отнести к топ-матчам, хотя для меня обе эти игры имеют грустный оттенок.

Что касается непосредственно хода событий на футбольном поле, то, если мы позволяем себе пропускать три мяча в одном поединке, не может быть никакой речи о судействе. Для нас сейчас важно сделать правильные выводы, выучить необходимые уроки. Поэтому, как мне кажется, совершенно нецелесообразно говорить сейчас именно об арбитре. Мы должны концентрироваться на себе, на своих ошибках и на том, как могли их допустить.