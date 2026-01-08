Клуб УПЛ Карпаты объявил о назначении нового главного тренера. На должность пришел испанский специалист Франсиско Фернандес, подробности о сроках контракта пока не разглашаются.

45-летний наставник сменил Владислава Лупашко, который покинул клуб после первой половины сезона.

Фран Фернандес с 2006 года работал в низших и региональных клубах Испании, а с 2012 года стал частью системы Альмерии, где возглавлял молодежную, резервную и основную команды. Также в его карьере были должности главного тренера Алькоркона, Тенерифе и Мурсии.

В настоящее время Карпаты занимают девятую позицию в чемпионате, имея в активе 19 очков после 16 матчей.

