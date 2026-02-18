Павел Василенко

Карпаты официально объявили о подписании бразильского полузащитника армянского Вана Эрики. Условия сотрудничества с 20-летним хавбеком и детали его перехода не сообщаются.

Эрики начал заниматься футболом в команде Эстрела Потигуар. Позже он попал в структуру Гремио, а затем перебрался в Коимбра Эспорте.

Летом 2025 года Эрики покинул Бразилию и подписал контракт с Ваном. В 14 матчах Премьер-лиги Армении хавбек забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

После 16 туров Карпаты имеют в активе 19 зачетных баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В следующем туре зелено-белые на выезде сыграют против донецкого Шахтера. Матч запланирован на 22 февраля, начало игры в 15:30.