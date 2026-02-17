Павел Василенко

Житомирское Полесье этой зимой серьезно нацелилось на одного из самых перспективных молодых полузащитников УПЛ – Олег Федор из львовских Карпаты. По информации журналиста Виктора Вацко, руководство житомирян было готово пойти на беспрецедентный шаг и выложить за 21-летнего хавбека около трех миллионов евро.

Такой трансфер мог бы стать одним из самых громких в зимнее межсезонье в Украине. В Полесье рассматривали Федора как ключевое усиление центра поля и инвестицию на годы вперед. Однако львовский клуб занял жесткую позицию и отказался отпускать футболиста посреди сезона, считая его важной частью текущего проекта.

В Карпатах не скрывают: несмотря на привлекательную сумму, клуб не готов расставаться с одним из своих главных активов, тем более с учетом долгосрочных планов. Контракт Федора действителен до декабря 2029 года, что позволяет львовянам чувствовать себя уверенно во время любых переговоров.

В нынешнем сезоне центральный полузащитник провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

Карпаты в настоящее время идут девятыми в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков, а уже в следующем туре команду ждет серьезное испытание – матч против Шахтера.