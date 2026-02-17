18 февраля Карпаты подпишут контракт с 20-летним опорным полузащитником из Бразилии Эрики, который осенью выступал за армянский клуб Ван.

По информации Sport.ua, легионер уже сыграл за Карпаты в последнем контрольном матче на испанском сборе против китайского клуба Тяньцзинь. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 225 тысяч евро.

На данный момент Карпаты занимают 9-е место в УПЛ, набрав 19 очков. В 17-ом туре команда сыграет 22 февраля против Шахтера.

Также стало известно, что трансфер другого бразильца, игрока Карпат, Бурнинью в Металлист 1925 может не состояться.