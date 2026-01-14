Карпаты прекратили сотрудничество с хавбеком
Футболист получил статус свободного агента
около 6 часов назад
Фото - ФК Карпаты
Украинский полузащитник Владислав Клименко покинул Карпаты. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
31-летний хавбек выступал за Карпаты с 2023 года.
«ФК Карпаты благодарит Владислава за вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Клименко в составе Карпат провел десять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Авторитетный портал Transfermart оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Поделиться