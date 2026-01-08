Карпаты прекратили сотрудничество с одним из основных игроков команды
Футболист получил статус свободного агента
около 1 часа назад
Фото - ФК Карпаты
Львовские Карпаты официально сообщили, что по взаимному согласию сторон прекратили сотрудничество с защитником Павлом Полегенько.
Полегенько стал игроком Карпат летом 2023 года. Именно он был одним из тех футболистов, кто помог львовской команде завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.
За два с половиной года пребывания во Львове воспитанник киевского Динамо провел 61 матч за Карпаты, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне Полегенько сыграл в 12 матчах за львовян в рамках УПЛ.
В активе 31-летнего защитника также есть выступления за Динамо-2, Говерлу, Зирку, ФК Мариуполь, Десну, Ингулец, ПФК Львов и Зарю.
