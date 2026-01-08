Павел Василенко

Львовские Карпаты официально сообщили, что по взаимному согласию сторон прекратили сотрудничество с защитником Павлом Полегенько.

Полегенько стал игроком Карпат летом 2023 года. Именно он был одним из тех футболистов, кто помог львовской команде завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

За два с половиной года пребывания во Львове воспитанник киевского Динамо провел 61 матч за Карпаты, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Полегенько сыграл в 12 матчах за львовян в рамках УПЛ.

В активе 31-летнего защитника также есть выступления за Динамо-2, Говерлу, Зирку, ФК Мариуполь, Десну, Ингулец, ПФК Львов и Зарю.