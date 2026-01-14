Павел Василенко

Вратарь Назар Домчак и полузащитник Артур Шах продлили контракты со своим родным клубом, продлив срок соглашения с львовскими Карпатами.

18-летний голкипер связал свое будущее с зелено-белыми на три года – до 31 декабря 2029 года, а 20-летний хавбек подписал соглашение с «львами» до 31 декабря 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Домчака в 700 тысяч евро, а Шаха в 500 тысяч евро.

В течение первой части сезона 2025/26 Назар сыграл в 15 матчах за львовскую команду, в которых пропустил 18 мячей и оформил семь «сухих» поединков. Артур провел за Карпаты в этой кампании 10 матчей без результативных действий.