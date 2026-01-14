Оболонь согласовала контракт с бывшим игроком Карпат
Футболист близок к потере статуса свободного агента
Защитник Павел Полегенько близок к переходу в Оболонь.
Как стало известно Sport.ua, 15 января экс-игрок Карпат должен пройти медосмотр, и если обойдется без замечаний, то подпишет контракт на 1,5 года.
В текущем сезоне 31-летний Полегенько в составе Карпат провел 11 матчей.
На зимний перерыв Оболонь ушла на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 17 очков.
