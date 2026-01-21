Павел Василенко

Будущее Маркуса Рэшфорда остается открытым вопросом и уже стало предметом активных переговоров между Барселоной и Манчестер Юнайтед. Каталонский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить английского нападающего на постоянной основе, однако финансовые условия сделки в настоящее время вызывают серьезные трудности.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, недавно состоялась встреча представителей двух клубов, в ходе которой обсуждались возможные сценарии трансфера футболиста сборной Англии. В настоящее время Рэшфорд выступает за Барселону на правах аренды и произвел положительное впечатление как на тренерский штаб, так и на руководство клуба.

Главным препятствием остается пункт выкупа в размере 30 миллионов евро. Именно эту сумму Барселона не готова выплачивать, считая ее завышенной с учетом собственных финансовых ограничений. Вместо этого каталонцы предложили «красным дьяволам» пересмотреть условия и согласиться на более низкую трансферную стоимость.

Параллельно рассматривается и альтернативный вариант – продление аренды еще на один сезон. При этом новое соглашение может включать обязательный выкуп после выполнения конкретных спортивных или финансовых условий. В Барселоне настроены оптимистично: клуб хочет сохранить Рэшфорда, а сам игрок не скрывает желания остаться в Каталонии надолго. Ожидается, что переговоры войдут в решающую фазу ближе к завершению сезона.