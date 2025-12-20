Мадридский Атлетико серьезно заинтересован в подписании нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, который сейчас выступает за Барселону на правах аренды. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство Атлетико рассчитывает перехватить 28-летнего форварда и не позволить каталонскому клубу сохранить игрока в своем составе. В Мадриде готовы пойти на существенные финансовые шаги и предложить Рашфорду контракт на условиях, выгодных по сравнению с теми, которые может предложить Барселона.

Ранее английский нападающий информировал руководство Манчестер Юнайтед о своем желании не рассматривать предложения от других клубов Ла Лиги, так как он стремился продолжить карьеру именно в Барселоне. Впрочем, в стане Атлетико уверены, что смогут изменить позицию футболиста за счет более привлекательных условий.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провел 23 матча в составе Барселоны, отметился семью забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.