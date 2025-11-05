Павел Василенко

Один из лучших правых защитников мира, футболист ПСЖ Ашраф Хакими, будет отсутствовать на поле два месяца после серьезной травмы, которую он получил в Лиге чемпионов.

Бавария победила в Париже действующих чемпионов Европы со счетом 2:1, а оба гола за немецкого гранда забил Луис Диас.

Именно колумбийский вингер совершил опасный подкат против Хакими в компенсированное время, после чего марокканец был вынужден покинуть игру, а Диас получил прямую красную карточку.

Поздние обследования показали, что Хакими получил серьезную травму – растяжение с повреждением связок. Хотя были опасения, что произошел перелом, к счастью этого не произошло.

Напомним, что за ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.