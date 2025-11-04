Павел Василенко

Вингер ПСЖ Усман Дембеле снова имеет проблемы со здоровьем. 28-летний игрок покинул поле в первом тайме четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

На 22-й минуте Дембеле головой отправил мяч в сетку. Его гол не засчитали из-за офсайда. Через мгновение пришли еще худшие новости.

Дембеле получил травму мышцы и попросил замену. ​​

В конце первого тайма произошел очень неприятный случай для ПСЖ. Автор дубля в этом поединке вингер Баварии Луис Диас жестоко сфолил на защитнике ПСЖ Ашрафе Хакими, за что получил удаление, а игрок хозяев покинул поле из-за серьезной травмы.