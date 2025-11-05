Французский Пари Сен-Жермен вчера потерпел поражение от мюнхенской Баварии в домашнем поединке четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

После матча главный тренер красно-синих Луис Энрике поделился своими впечатлениями о выступлении команды.

«Когда команды играли 11 на 11, Бавария была лучше, чем ПСЖ, без сомнения. Мы сделали несколько очень хороших подарков сопернику в первом тайме и могли пропустить больше.

Во втором тайме всё было иначе, потому что у нас было численное преимущество.

Какие-то последствия для будущего после этого матча? Я не могу сейчас говорить о будущем. Мы знаем, что наш календарь худший среди всех в этой кампании, поэтому следующие несколько матчей будут не менее трудными», — заявил испанский специалист.