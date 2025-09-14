Катастрофический матч Интер Майами. Месси не реализовал пенальти, который назначил украинский арбитр
Команда аргентинца потерпела поражение
Интер Майами проиграл Шарлотт со счетом 0:3 в очередном туре MLS.
На 32-й минуте форвард флоридской команды Лионель Месси имел шанс вывести свою команду вперед. Аргентинец решил пробить пенальти, но вратарь легко распознал его намерения – звёздный нападающий не реализовал 11-метровый.
Отметим, что главным судьей поединка был украинский арбитр Сергей Бойко.
Победу Шарлотт принес нападающий сборной Израиля Идан Токломати, который оформил хет-трик.
Интер Майами завершил матч в меньшинстве после того, как Томас Авилес был удален на 79-й минуте. Шарлотт победил со счетом 3:0, обеспечив себе шестую победу подряд.
MLS
Шарлотт – Интер Майами – 3:0
Голы: Токломати, 34, 47, 84 (пен).
