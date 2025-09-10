Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свою возможную участие в чемпионате мира-2026.

«Как я уже говорил раньше, я не думаю, что буду играть еще на чемпионате мира. Я еще не принял решения. Матч за матчем я завершу сезон, потом проведу предсезонную подготовку, а через шесть месяцев посмотрю, как буду себя чувствовать, и тогда уже приму решение», — заявил Месси.

Форварду Интер Майами 38 лет, и для него турнир в США, Мексике и Канаде может стать шестым в карьере. Аргентинец является действующим чемпионом мира после победы в Катаре-2022.

Напомним, Аргентина является одной из 18 команд, которые уже попали на мундиаль.