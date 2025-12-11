Павел Василенко

Главный тренер Полесья Руслан Ротань получил удаление в матче против Руха (0:1) за эмоции.

По информации ТаТоТаке, наставник житомирской команды за свой поступок получил от КДК УАФ дисквалификацию на пять матчей (два из которых – условно).

Кроме того, Ротань оштрафован УАФ за неспортивное поведение на 200 тысяч грн. Это рекордный финансовый штраф для тренера в истории УПЛ.

Полесье в настоящее время занимает третье место чемпионата Украины, имея 27 зачетных баллов.

В следующем туре житомиряне сыграют против Карпат. Встреча запланирована на 13 декабря, начало в 18:00.