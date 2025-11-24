Главный тренер Эпицентра Руслан Ротань подвел итоги матча 13 тура УПЛ против Эпицентра (0:0). Его слова приводит УПЛ ТБ.

Мы хотели большего, 100 процентов, и понимаем, что не достигли того результата, к которому стремились, но все равно нужно поблагодарить ребят за работу. Они хотели, они очень хотели.

Мы встретились с закрытой командой, которая хотела плотно играть в обороне и выбегать в контратаки. Надо отдать должное - их план сработал. Во втором тайме у нас было 2 контратаки и 2 момента на наши ворота. Они выждали эти контратаки и где-то, возможно, такие моменты пробивают и нас, потому что мы хотим постоянно быть на мяче.

Что касается начала игры, она очень легко нам давалась, мы создавали момент за моментом. Очень много было сегодня предпосылок для ударов, но то, что было, не реализовывали и как-то халатно отнеслись к своим моментам, подумали, что они будут приходить снова и снова. А увидели мы совсем другое.

Во втором тайме очень мало было правильных решений, и соперник с каждой минутой имел уже больше уверенности, выбегал в контратаки, которые он нам и сделал - 2 очень опасные контратаки, - рассказал Ротань.