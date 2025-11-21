Павел Василенко

КДК УАФ сообщил о окончательном решении в отношении ФК Лесное, который второй раз подряд не явился на матч Второй лиги 2025/26.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ постановил засчитать клубу из Киевской области, который фактически исчез из-за финансовых проблем, техническое поражение 0:3 за неявку на игру с СК Вильховцы и обязал выплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен в течение 10 дней с дня получения решения.

Также КДК УАФ принял решение исключить ФК Лесное из чемпионата Украины среди клубов Второй лиги 2025/26 за повторную неявку команды на поединок.

Напомним, что текущий сезон стал дебютным для ФК Лесное в профессиональном футболе. За команду выступали экс-игроки Динамо Сергей Рыбалка и Денис Гармаш.

В настоящее время клуб из Киевской области занимает пятое место в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея 27 очков.