КДК УАФ отложил рассмотрение дела по матчу Александрия – Оболонь
Вице-чемпиону грозит техническое поражение
1 день назад
Фото - УАФ
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ перенес рассмотрение дела по отмененному матчу 17 тура УПЛ Александрия - Оболонь, сообщает «ТаТоТаке».
В КДК согласились пойти навстречу аутсайдеру УПЛ, предоставив возможность собрать доказательную базу, которая докажет форс-мажорный характер событий, имевших место 23 февраля
Напомним, главный рефери встречи Владимир Новохатний принял решение не проводить матч из-за неудовлетворительного состояния поля после проверки газона.