Оболонь на клубных площадках выступила с заявлением после сорванного матча 17 тура УПЛ против Александрии.

Столичная команда требует от серебряного призера прошлого чемпионата возмещения нанесенного ущерба, добиваясь зачисления технического поражения за нарушение регламента Премьер-лиги.

ФК Оболонь считает, что ФК Александрия недостаточно сделал для подготовки поля и поле было неготово для проведения матча.

Такое уже случалось, что наши команды из-за состояния поля в Александрии не смогли сыграть осенью и мы согласились играть весной, но тогда был определенный форс-мажор и Александрия имела недостаточно времени для подготовки поля.

На этот раз возникла совсем другая ситуация и времени было достаточно для создания нормальных условий для проведения матча. Главный судья и официальный представитель Премьер-лиги приняли решение не проводить матч из-за травмоопасного состояния поля.

Однако, ФК Александрия, который сорвал проведение матча, в СМИ всячески отмывался от своей недееспособности и фактически обвинил нашу команду в срыве матча. Более того, своими действиями исполнительный директор Дмитрий Китаев спровоцировал фанатов, и те агрессивно закидали автобус с игроками нашей команды снежками, разбив лобовое стекло автобуса.

Команда в течение полутора часов ожидала, что к ней подойдут и принесут извинения за сложившуюся ситуацию, однако этого не произошло - никаких извинений мы так и не получили.

Считаем, что за неподготовленное поле и срыв матча ФК Александрия должен понести наказание согласно регламенту соревнований и компенсировать нашему клубу нанесенный ущерб, - говорится в заявлении клуба.