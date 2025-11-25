Павел Василенко

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн впервые прокомментировал слухи о возможном переходе в Барселону, которые ходили в последние недели. Форвард подчеркнул, что чемпионы Испании не выходили с ним на связь, и заверил: покидать Мюнхен в ближайшее время не собирается.

«Я ни с кем не контактировал – и они со мной тоже. Я прекрасно чувствую себя в своей нынешней ситуации. Да, я не комментировал это публично относительно Баварии, но и нет нужды спешить. Я действительно счастлив в Мюнхене, что видно по моей игре. Если когда-нибудь появятся контакты – тогда увидим. Но сейчас я не думаю о следующем сезоне. Летом – чемпионат мира. Да и выглядит довольно маловероятно, что что-то изменится после этого сезона. Не думаю, что фанатам Баварии есть о чем волноваться», – сказал Кейн в комментарии Bild.

В этом сезоне 32-летний англичанин провел 23 матча за Баварию во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, стоимость форварда составляет 75 млн евро.