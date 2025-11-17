Нападающий сборной Англии и мюнхенской Баварии Харри Кейн прокомментировал, насколько реально для него побороться за Золотой мяч. Форвард подчеркнул, что без командных достижений даже феноменальная результативность не гарантирует победу в главной индивидуальной награде мирового футбола.

Я мог бы забить 100 голов за сезон, но если не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не получу Золотой мяч.

То же самое касается Холанда и любого другого игрока. Нужно выигрывать большие трофеи. Мы в отличной форме в Баварии, поэтому, возможно, это немного увеличивает мои шансы. То же самое и со сборной Англии.

Надеюсь, если дела в клубе и сборной пойдут как надо, то я обязательно буду претендовать на такой трофей, как Золотой мяч, — приводит слова Кейна Reuters.

В этом сезоне Кейн демонстрирует высокий уровень результативности. В 17 матчах за Баварию во всех турнирах он забил 23 гола, сохраняя статус одного из лучших форвардов Европы. Также Кейн является лучшим бомбардиром отборов на ЧМ и Евро.