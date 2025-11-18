Нападающий мюнхенской Баварии и капитан сборной Англии Гарри Кейн в поединке 6 тура квалификации чемпионата мира 2026 года против Албании оформил дубль и довел свой счет в национальной команде до 77 и 78 точных ударов. Встреча завершилась победой Англии со счетом 2:0.

Статистический портал Squawka информирует, что эти голы позволили Кейну превзойти легендарного Пеле, который имел 77 результативных ударов за сборную Бразилии. Благодаря этому достижению форвард поднялся на чистое 12 место в списке лучших бомбардиров сборных в мировой истории.

После очередного рывка Кейн остановился лишь в шаге от следующей вершины. Теперь его целью являются Неймар и атакующий лидер сборной Замбии Годфри Читалу, которые имеют по 79 результативных ударов.

Абсолютный рекорд остается за португальцем Криштиану Роналду, который отметился 143 голами в составе своей национальной команды.