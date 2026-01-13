Хаби Алонсо обратился к фанатам Реала
Тренерский срок в Мадриде продлился недолго
около 4 часов назад
Хаби Алонсо / Фото - Байер Леверкузен
Бывший футболист и тренер Реала Хаби Алонсо обратился к болельщикам королевского клуба после своего увольнения.
Этот этап моей профессиональной карьеры завершается, и все сложилось не так, как мы хотели. Тренировать Реал Мадрид было для меня честью и большой ответственностью.
Я благодарен клубу, игрокам и, прежде всего, болельщикам и всей мадридской общине за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог, - написал Алонсо в Instagram.
