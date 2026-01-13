Бывший футболист и тренер Реала Хаби Алонсо обратился к болельщикам королевского клуба после своего увольнения.

Этот этап моей профессиональной карьеры завершается, и все сложилось не так, как мы хотели. Тренировать Реал Мадрид было для меня честью и большой ответственностью.

Я благодарен клубу, игрокам и, прежде всего, болельщикам и всей мадридской общине за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог, - написал Алонсо в Instagram.